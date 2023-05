Knof: Commerzbank voll auf Kurs zu Gewinnsteigerung 2023

Frankfurt/Main (dpa) - . Nach dem höchsten Jahresgewinn seit 2007 und einem guten Start ins laufende Jahr verspricht die Commerzbank ihren Aktionärinnen und Aktionären weiteres Wachstum. „Nach dem starken Start sind wir für den Rest des laufenden Jahres zuversichtlich, unsere positive Entwicklung fortzusetzen - ungeachtet des volatilen Umfeldes und eines wachsenden Wettbewerbsdrucks“, bekräftigte Vorstandschef Manfred Knof in seinem am Freitag vorab veröffentlichten Redetext zur Online-Hauptversammlung des Frankfurter Dax-Konzerns am kommenden Mittwoch (31.5.). „Wir sind voll auf Kurs, unsere Jahresziele zu erreichen. Wir wollen unter dem Strich deutlich mehr verdienen als im Vorjahr.“