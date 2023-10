Koalitionsgespräche könnten Zukunftsrat berücksichtigen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die Ergebnisse des hessischen „Zukunftsrats Wirtschaft“ könnten laut Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) auch „Rüstzeug“ für künftige Koalitionsverhandlungen sein. Womöglich könnten manche Themen des Abschlussberichts des „Zukunftsrats“ mit rund 430 Vorschlägen für ein modernes, nachhaltiges und krisenfestes Hessen auch schon in den laufenden Sondierungsgesprächen zur Sprache kommen, sagte der Sieger der Landtagswahl vom 8. Oktober am Mittwoch in Wiesbaden. Gegenwärtig lotet die CDU aus, ob sie weiter mit den Grünen oder künftig mit der SPD Hessen regieren will.