Köln verdirbt Leverkusen Vorfreude - Derby-Held Selke

Leverkusen (dpa) - . Kölns Trainer Steffen Baumgart führte beim Schlusspfiff einen kleinen Jubeltanz an der Seitenlinie auf, Leverkusens Coach Xabi Alonso sah den Jubelszenen zunächst mit verschränkten Armen zu. Unbeirrt von den Diskussionen um die Spielverlegung hat der 1. FC Köln dem rheinischen Rivalen Bayer Leverkusen zum Start in den heißen Mai kräftig die Stimmung verdorben. Durch das 2:1 (2:1) rund 15 Kilometer nordöstlich von der eigenen Arena stoppte der FC am Freitagabend die eindrucksvolle Serie der Gastgeber nach 14 Pflichtspielen ohne Niederlage, verpasste der Werkself einen herben Dämpfer vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Europa League am Donnerstag bei der AS Rom und befreite sich selbst auch von den letzten Abstiegssorgen.