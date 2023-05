Körperliche Angriffe gegen jeden dritten Polizeianwärter

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Mehr als jeder dritte Polizeianwärter in Hessen hat laut einer Studie schon mindestens einen körperlichen Angriff erlebt. Fast drei Viertel berichten von Beleidigungen in ihrer noch kurzen Dienstzeit. Das geht aus einer Studie zu Alltagserfahrungen und eigenen Meinungen von angehenden Polizistinnen und Polizisten hervor, die die Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS) in Wiesbaden am Freitag vorgelegt hat.