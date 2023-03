Körperverletzung bei Treffen rivalisierender Jugendlicher

Limburg (dpa/lhe) - . Das Zusammentreffen zweier rivalisierender Gruppen Jugendlicher in Limburg ist mit einer gefährlichen Körperverletzung zu Ende gegangen. Zunächst wurde am Freitagmittag eine Auseinandersetzung zweier Gruppen gemeldet, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Kurze Zeit später soll eine der Gruppen einen 16-Jähriger angegriffen und mit einem Schlagstock am Kopf verletzt haben. Er musste im Krankenhaus behandelt werden. Wie er mit den beiden Gruppen im Zusammenhang stand und warum es zu dem Übergriff kam, war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauerten an. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können.