Kohlenstoffionen gegen Krebs: Therapie-Start vor 25 Jahren

Darmstadt (dpa/lhe) - . Kohlenstoffionen rasen mit immenser Geschwindigkeit auf Tumore. Bei dem Beschuss sterben Zellen ab und der Tumor soll sich so zurückentwickeln. Vor 25 Jahren starteten am GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt klinische Studien für eine neuartige Krebstherapie. „Im August und September 1998 wurden die ersten Patienten mit einer kompletten Kohlenstofftherapie über einen Zeitraum von insgesamt drei Wochen behandelt“, teilte das GSI Helmholtzzentrum mit. Über die Jahre habe der Weg von der Grundlagenforschung in die breite medizinische Anwendung geführt.