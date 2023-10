Kokain-Schmuggel: „Teufel“ soll Aktion geplant haben

Bremen (dpa) - . In einem Prozess um Kokain-Schmuggel am Containerhafen in Bremerhaven haben sich vier mutmaßliche Hintermänner am Montag nicht zu den Vorwürfen geäußert. Die Männer zwischen 22 und 35 Jahren, die aus dem hessischen Bad Hersfeld nördlich von Fulda stammen, sollen rund 37 Kilogramm Kokain aus einem Kühlcontainer haben holen lassen. Dazu sollen sie mit vier anderen mutmaßlichen Tätern zusammengearbeitet haben, die ebenfalls seit Montag in einem abgetrennten Verfahren vor Gericht stehen. Über die Häfen Bremerhavens wird Kokain nach Deutschland geschmuggelt.