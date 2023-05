Kolo Muani als Transferziel? Tuchel bestätigt das nicht

München (dpa) - . Thomas Tuchel hat sich zu den Spekulationen um eine angestrebte Verpflichtung des FC Bayern München von Stürmer Randal Kolo Muani nicht konkret geäußert. Als der Trainer des deutschen Fußball-Meisters gefragt wurde, ob der Franzose von Eintracht Frankfurt ein Transferziel der Münchner sei, lachte Tuchel. „Nein das kann ich nicht bestätigen, das können wir ganz kurz machen“, sagte der 49-Jährige am Freitag in München. „Ich würde es nicht bestätigen, wenn es so wäre, aber ich kann es auch nicht bestätigen.“ Die Stürmersuche war für ihn vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel gegen Werder Bremen am Samstag (18.30 Uhr/Sky) kein Thema.