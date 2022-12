Kolo Muanis „magische“ WM-Erfahrung: Krösche „überrascht“

Kolo Muani hat auch in seinen ersten 14 Ligaspielen für Frankfurt, in denen ihm 5 Tore und 11 Torvorlagen gelangen, komplett überzeugt. Krösche, der den Angreifer im vergangenen Sommer ablösefrei vom FC Nantes verpflichtet und mit einem Vertrag bis 2027 ausstattet hat, zeigte sich „überrascht, wie schnell sich Randal an die Intensität und die Spielgeschwindigkeit“ in Frankfurt gewöhnt habe.