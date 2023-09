Kommune rechnet mit grünem Licht für Rewe-Logistikzentrum

Am Vortag hatte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig dem Umweltverband BUND in dem Rechtsstreit recht gegeben. Dieser dürfe gegen eine Abweichung von Zielen des Regionalplans gegen umweltbezogene Rechtsvorschriften klagen. Damit wurde ein Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes aufgehoben und der Rechtsstreit an diesen zurückverwiesen. Die Entscheidung über eine Zielabweichung sei „ein statthafter Klagegegenstand“, wenn für die Genehmigung eigentlich eine Änderung des Regionalplans hätte erfolgen müssen.