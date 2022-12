Kommunen bereiten sich auf Silvester ohne Corona-Verbote vor

„Stadt- und Ordnungspolizei werden an Silvester in den Abend- und Nachtstunden wieder verstärkt Kontrollen durchführen“, so die Sprecherin. Da die Einsatzkräfte in dieser Nacht jedoch vielfältige weitere Aufgaben übernehmen müssten und nicht überall sein könnten, appelliere man an die Einsicht und Vernunft der Bürgerinnen und Bürger. „In den vergangenen Jahren hat die Stadt damit im Großen und Ganzen gute Erfahrungen gemacht.“