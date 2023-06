Kommunen feiern trotz steigender Kosten Stadtfeste

„Das Bürgerfest in Hanau wird stattfinden“, betonte eine Sprecherin der Stadt. Ob Ton- und Bühnentechnik, Sicherheitsdienst oder Toilettencontainer - für alles müssen die Veranstalter tiefer in die Tasche greifen als in früheren Jahren. So koste die Miete für eine Bierzeltgarnitur jetzt 15 statt wie bisher 8 Euro, rechnet Sprecherin Ute Wolf vor. Wegen der Kostensteigerungen war der Zuschussbedarf beim Bürgerfest im vergangenen Jahr bereits um rund 60.000 Euro höher als 2019. Dieses Jahr wird mit einer weiteren Steigerung von 20.000 Euro gerechnet. „Wie immer beim Bürgerfest ist die Höhe des Zuschussbedarfes vom Wetter und von den eingenommenen Eintrittsgeldern abhängig“, erklärte die Sprecherin.