Kommunen spüren Umtauschwelle für neuen EU-Führerschein

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Kurz vor dem Ende der Umtauschfrist für Führerscheine von Autofahrern bestimmter Jahrgänge haben Hessens Fahrerlaubnisbehörden gut zu tun. Die Behörde in Frankfurt am Main verzeichnete nach Angaben des Ordnungsamtes in den zurückliegenden Monaten einen erheblichen Zuwachs an Anträgen. Aktuell betrage die Wartezeit für einen Termin im Servicezentrum „Rund ums Auto“ etwa acht Arbeitstage, teilte eine Sprecherin auf dpa-Anfrage mit.