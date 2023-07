Kommunen warnen vor Hitzefolgen für Bäche, Flüsse und Seen

Betroffen ist derzeit vor allem der Süden Hessens. „Den südhessischen Bächen geht das Wasser aus“, warnte das Regierungspräsidium in Darmstadt unlängst. Es soll auf Wasserentnahmen verzichtet werden. „Da die Flüsse Main und Rhein aktuell noch ausreichend Wasser führen, werden sie von der Verfügung ausgeschlossen“, heißt es in einer Allgemeinverfügung des Kreises Groß-Gerau. Mit ihr wird eine Wasserentnahme in Bächen, Flüssen und Seen untersagt.