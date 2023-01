Komplimente, keine Punkte: Schalke verliert in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - . Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner meinte es nicht ironisch, sondern „ganz ehrlich“, wie er nach dem 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Gelsenkirchen betonte. „Ich möchte Schalke und Thomas Reis gratulieren zu einer sehr guten Leistung.“ Seinem Kollegen konnte er damit nicht einmal den Ansatz eines Lächelns entlocken. Auch am 16. Spieltag und zum Auftakt des Fußball-Jahres verpassten die Königsblauen am Samstag ihren dritten Saisonsieg deutlich und stehen weiter mit deutlichem Abstand am Tabellenende der Bundesliga.