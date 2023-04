Konflikt auf Parkdeck: 40-Jähriger schwer verletzt

Frankfurt am Main (dpa/lhe) - . Ein 40-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung in einem Einkaufszentrum in Frankfurt-Gallus mutmaßlich mit einem Messer schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts, wie sie am Freitagabend mitteilte.