Kongress diskutiert über KI in der Gesundheitspolitik

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Künstliche Intelligenz kann nach Ansicht von Gesundheitsexperten die medizinische Versorgung besser machen. Rund 400 Teilnehmer haben am Mittwoch beim 9. „eHealth-Kongress“ in Frankfurt über die Chancen und Risiken von KI diskutiert. Die Digitalisierung muss nach Einschätzung der Mehrheit der Teilnehmer „weiter und schneller“ vorangetrieben werden, so die Veranstalter.