Konjunkturumfrage: Geschäftserwartungen insgesamt negativ

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Viele Unternehmen in Hessen blicken trotz einer Stabilisierung der Wirtschaft mit Sorgen in die Zukunft. Insgesamt blieben die Geschäftserwartungen negativ, fasste der Hessische Industrie- und Handelskammertag (HIHK) am Montag Ergebnisse seiner jüngsten Konjunkturumfrage zusammen.