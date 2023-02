Konsumgütermesse Ambiente startet mit vollen Hallen

Frankfurt/Main (dpa) - . Mit einem vollgebuchten Gelände ist die Frankfurter Konsumgütermesse Ambiente zu ihrer ersten Ausgabe nach der Corona-Pandemie gestartet. 4561 Aussteller aus 160 Ländern zeigen bis zum 7. Februar ihre Waren und Trends fürs Wohnen, Essen, Trinken, Kochen und Schenken. Mit der am Freitag in Betrieb genommenen neuen Halle 5 ist die verfügbare Fläche auf knapp 353.000 Brutto-Quadratmeter angewachsen. Laut Messegesellschaft hat es in Frankfurt nie eine größere Konsumgüterschau gegeben.