Kontrolleure ziehen mit neuer Technik Lkw aus dem Verkehr

„Wir werden für eine höhere Verkehrssicherheit sorgen“, kündigte BALM-Präsident Christian Hoffmann an. Es sei theoretisch möglich, an jeder dieser Kontrollstellen bis zu 500 Fahrzeuge täglich zu überprüfen. Die Pilotanlage soll im Oktober nächsten Jahres am Parkplatz Rur-Scholle auf der A4 in der Nähe von Düren in Nordrhein-Westfalen in Betrieb gehen. Bis 2028 werden die anderen 15 Kontrollstellen gebaut. An welchen Autobahnen sie errichtet werden, steht nach Auskunft von Stephan Krenz, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autobahn GmbH, derzeit noch nicht fest. Die Kosten für eine solche Anlage betragen rund 2,5 Millionen Euro.