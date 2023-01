Konzept für afghanische Online-Universität steht: Geld fehlt

Frankfurt/Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die Vorbereitungen liefen schon viele Monate, bevor die in Afghanistan herrschenden Taliban Frauen vom Hochschulstudium ausschlossen: In Frankfurt steht nun das Konzept für eine afghanische Exil-Universität mit Online-Lehrangeboten. In Deutschland stehen bereits rund 75 afghanische Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer bereit, sagt der Initiator Kambiz Ghawami. Die meisten leben hier demnach im Exil, andere sind seit Jahren als Wissenschaftler unter anderem in Deutschland tätig und würden ihre Lehrveranstaltungen online abhalten. Mit dem Aufbau war Ende 2021 begonnen worden.