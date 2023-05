„Kopf klar bekommen“: Wiesbaden gegen Bielefeld

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Nach einem dramatischen Saisonfinale spielt der SV Wehen Wiesbaden in der Relegation um den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga. „Wir haben keine Angst, egal vor wem. Wir sind heiß“, versicherte Abwehrspieler Ahmet Gürleyen vor den Duellen mit dem Zweitliga-16. Arminia Bielefeld. Im Hinspiel am Freitag (20.45 Uhr/Sat.1 und Sky) genießen die Hessen zunächst Heimrecht. Die Entscheidung fällt im Rückspiel am 6. Juni (20.45 Uhr/Sat.1 und Sky).