Korruption in der Justiz: Psychologe sieht Selbstwertproblem

Der Angeklagte hatte im Prozess selbst seine schwierige Kindheit geschildert: den alkoholkranken Vater, die hilflose Mutter, die Jahre in einem Kinderheim und sexuellen Missbrauch. Dies habe zu einem Gefühl der Machtlosigkeit und einem negativen Selbstbild geführt, so der Psychologe. Der Angeklagte habe versucht, das mit Arbeitswut zu kompensieren, und habe an ungesunden Beziehungen festgehalten.