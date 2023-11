Kosten für Riederwaldtunnel steigen auf über 1,5 Milliarden

Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Susanne Menge (Grüne) forderte eine umgehende Überprüfung des Bauvorhabens. „Mehrkosten in Höhe von rund einer Milliarde Euro sind eine regelrechte Kostenexplosion, wie es sie bei keinem anderen Straßenbauvorhaben in jüngster Zeit gegeben hat“, wird sie in einer Mitteilung zitiert. Es dränge sich der Verdacht auf, dass politisch Einfluss genommen und Kosten zu niedrig angesetzt worden seien.