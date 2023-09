Kovac über Frankfurter Zeit: „Relegation war entscheidend“

Wolfsburg (dpa) - . Mehr als zwei Jahre arbeitete Niko Kovac von 2016 bis 2018 als Trainer von Eintracht Frankfurt. Mit dem Klassenerhalt in der ersten und dem DFB-Pokal-Sieg in seiner letzten Saison legte er damals das Fundament für den steilen Frankfurter Aufstieg zum Europa-League-Sieger und Champions-League-Teilnehmer. Seit 2022 trainiert der 51-Jährige den VfL Wolfsburg und freut sich nun auf das Wiedersehen mit der Eintracht in der Fußball-Bundesliga (Samstag, 15.30 Uhr/Sky).