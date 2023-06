Krankenhausgesellschaft: Gesundheitsversorgung in Gefahr

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Zum bundesweiten Aktionstag „Alarmstufe Rot“ will die Hessische Krankenhausgesellschaft heute in Wiesbaden (10.00 Uhr) über die aktuelle wirtschaftliche Lage in den Kliniken informieren. Thema wird auch die angekündigte Krankenhausreform des Bundesgesundheitsministeriums. „Die strukturelle Unterfinanzierung und die Folgen der Inflation bedrohen die Versorgungslandschaft in Deutschland wie nie zuvor seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs“, warnte die Krankenhausgesellschaft.