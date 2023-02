Krebsregister soll weiter gestärkt werden

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Hessen will mit einer Reform seines Krebsregisters diese Daten künftig noch besser im Kampf gegen die Krankheit nutzen. „Je mehr Informationen zu einer Krebserkrankung, der angewandten Therapie und ihrem Ergebnis vorliegen, desto höher sind die Chancen, Therapieerfolge sichtbar zu machen sowie Lücken in der onkologischen Versorgung zu erkennen und zu beheben“, erklärte Sozialminister Kai Klose (Grüne) am Mittwoch im Landtag in Wiesbaden.