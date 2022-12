Krimi-Experte Clemens verzückt Darts-Welt

Auch Primus Gerwyn Price war am Dienstagabend vom „German Giant“ begeistert - und sinnierte schon über ein mögliches Viertelfinal-Duell an Neujahr. „Er hat die drei Legs seines Lebens gespielt. Jim war obenauf, so habe ich Gabriel noch nie gesehen. Er hat unter Druck geliefert. Vielleicht treffe ich ihn schon bald“, sagte der Waliser Price bei DAZN.