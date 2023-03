Kriminalität in Hessen wieder auf Vor-Corona-Niveau

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die Kriminalität in Hessen hat 2022 nach den beiden Coronajahren wieder Vor-Pandemie-Niveau erreicht. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der registrierten Straftaten um knapp 9,7 Prozent auf 368 579 Delikte, wie aus der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) hervorgeht. Die Werte spiegelten das Ende der Corona-Beschränkungen wider, erklärte Innenminister Peter Beuth (CDU) am Mittwoch in Wiesbaden. „Wenn wieder mehr Menschen zusammenkommen, steigt leider auch die Kriminalität.“