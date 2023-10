Kriminalität in Schwimmbädern ist rückläufig

Gesetzesverstöße in Schwimmbädern sind eine junge Kriminalität: In fast allen Jahren seit 2013 waren die Täter nach Angaben des Innenministers überwiegend Jugendliche und Heranwachsende. Dabei blieben Mädchen deutlich in der Minderheit. „Die meisten Straftaten in Schwimmbädern wurden in den Städten Frankfurt am Main, Wiesbaden und Kassel begangen“, ergänzte Beuth.