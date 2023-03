Kriminalitätswerte in Hessen wieder auf Vor-Corona-Niveau

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die Zahl der polizeilich registrierten Straftaten ist in Hessen im Jahr 2022 wieder gestiegen. 368.579 Delikte seien insgesamt gezählt worden, teilte Innenminister Peter Beuth (CDU) am Mittwoch in Wiesbaden bei der Präsentation der Polizeilichen Kriminalstatistik mit. Im Jahr zuvor hatte sich die Zahl auf 336.030 Straftaten belaufen.