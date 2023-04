Krisengipfel der Eintracht-Bosse - Fischer moderiert

Frankfurt/Main (dpa) - . Im Streit der Vereinsbosse kommt es bei Eintracht Frankfurt an diesem Mittwoch zu einem Krisengipfel. Vorstandssprecher Axel Hellmann und Aufsichtsratsboss Philip Holzer kommen am Mittwochabend nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur zusammen, um über die Differenzen und die vergangenen Wochen zu sprechen. Vereinspräsident Peter Fischer, der die Streitigkeiten bereits in den vergangenen Wochen kritisierte, soll in dem Gespräch als Moderator fungieren.