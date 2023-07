Kritik an sinkender Tarifbindung in Hessen

Frankfurt/Main (dpa) - . Die Gewerkschaften haben die sinkende Tarifbindung in Hessen kritisiert und von Land und Kommunen wirksame Gegenmaßnahmen verlangt. Nach jüngsten Zahlen des Statistischen Bundesamtes sind in Hessen nur noch gut die Hälfte (51 Prozent) der Arbeitnehmer in tarifgebundenen Unternehmen beschäftigt, wie der Tarifexperte der gewerkschaftlichen Böckler-Stiftung, Thorsten Schulten, am Mittwoch in Frankfurt sagte. 1996 waren es noch 83 Prozent gewesen. Von den Betrieben sind sogar nur noch 21 Prozent an die mit Gewerkschaften geschlossenen Verträge zu Gehalt und Arbeistbedingungen gebunden.