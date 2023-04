K+S darf Halde am Standort Hattorf erneut erweitern

Kassel/Philippsthal/Unterbreizbach (dpa/lhe) - . Der Kasseler Salz- und Düngemittelkonzern K+S darf seine Halde am Standort Hattorf bei Philippsthal in Osthessen erneut erweitern. Wie das Regierungspräsidium (RP) Kassel am Dienstag mitteilte, sei ein entsprechender Planfeststellungsbeschluss dem Unternehmen am Montag übergeben worden.