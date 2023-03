K+S hebt Dividende nach starkem Jahr kräftig an

Kassel (dpa) - . Der Düngerkonzern K+S hebt die Dividende nach einem Gewinnsprung im Jahr 2022 deutlich an. Allerdings schüttet der MDax-Konzern mit einem Euro je Aktie (Vorjahr 0,20 Euro) nicht ganz so viel direkt aus, wie Analysten es im Durchschnitt erwartet hatten. Stattdessen soll nach der Hauptversammlung im Mai ein Aktienrückkauf von bis zu 200 Millionen Euro gestartet werden, wie das Unternehmen am Dienstag in Kassel mitteilte. Das wären dann rund fünf Prozent des Grundkapitals.