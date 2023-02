K+S testet Elektromobilität unter Tage

Kassel/Heringen (dpa/lhe) - . Der Kasseler Dünger- und Salzkonzern K+S testet den Einsatz von E-Mobilität in seinen deutschen Bergwerken. Ein entsprechendes Projekt läuft dem Unternehmen zufolge in Osthessen. Derzeit werde in der Grube Hattorf-Wintershall des Verbundwerks Werra neben der Alltagstauglichkeit und der Reichweite der Fahrzeuge auch die Eignung der Ladeinfrastruktur und die Sicherheit unter Tage geprüft, teilte K+S am Mittwoch mit. Langfristig sollen demnach in allen Bergwerken von K+S Elektrofahrzeuge die bisher dieselangetriebenen Fahrzeuge ersetzen.