Kühleres Wetter in Hessen: Nachts gebietsweise Frost

Am Montag ist es nach Auflösung des Nebels in der Nordhälfte wolkig, in der Südhälfte meist heiter. Maximal erreichen die Temperaturen laut DWD dann 9 und 13 Grad. Der Wind weht schwach aus verschiedenen Richtungen. Auch in der Nacht zum Dienstag fällt kein Regen, erneut wird es Nebelfelder und leichten Frost in Bodennähe geben.