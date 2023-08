Kulturbetriebe in Raumnot: Suche gestaltet sich schwierig

Mit einer Räumungsklage sieht sich das English Theatre in Frankfurt konfrontiert. Das Theater - nach eigenen Angaben die größte englischsprachige Bühne auf dem europäischen Festland - ist Mieter in einem Hochhaus im Bankenviertel. Das Gebäude schräg gegenüber von Schauspiel und Oper hat mehrfach den Besitzer gewechselt: Der ursprüngliche Bauherr, die Dresdner Bank, fusionierte mit der Commerzbank, die das Gebäude an den internationalen Investor Capitalland verkaufte. Das Haus muss laut Commerzbank leer übergeben werden. Am 7. Juni reichte die Commerzbank Räumungsklage beim Landgericht ein. Aus Sicht der Commerzbank befindet man sich „in einem vertraglosen Verhältnis“.