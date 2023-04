Kultusminister besucht Projekt gegen Demokratiefeindlichkeit

Hofheim am Taunus (dpa/lhe) - . Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU) besucht am Donnerstag (9.30 Uhr) an einer beruflichen Schule in Hofheim am Taunus ein Projekt gegen Demokratiefeindlichkeit. Das Programm „Starke Lehrer - starke Schüler“ war im Herbst 2022 gestartet und soll Lehrkräfte im Umgang mit rechtsextremen und antidemokratischen Positionen im Klassenzimmer stärken.