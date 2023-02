Kunst von Holocaust-Überlebenden: Ausstellung in Römerhallen

In den rund 40 Bildern, die im Rahmen der bis zum 12. Februar geöffneten Ausstellung gezeigt werden, sind keine Erinnerungen an eine Kindheit in Ghettos oder Konzentrationsbildern zu sehen, sondern Porträts, Landschaftsbilder oder Stillleben, die oft nach Vorlagen bekannter Kunstwerke oder Fotografien entstanden. Dass gegenwärtige Ereignisse wie der Krieg in der Ukraine die Vergangenheit aufwühlen, machen dabei zwei Bilder deutlich, die die Abschiedsszene einer ukrainischen Familie am Bahnhof zeigen. „Der Krieg hat viele Erinnerungen geweckt“, sagte Petri-Adiel.