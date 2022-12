Kurioser Kohl-Diebstahl beschäftigt Polizei

Ginsheim-Gustavsburg (dpa/lhe) - . Kiloweise Kohl sollen ein Mann und eine Frau im südhessischen Ginsheim-Gustavsburg frisch vom Feld gestohlen haben. Zeugen hatten die beiden dabei beobachtet, wie sie am Dienstag fleißig Weißkohlköpfe ernteten, wie die Polizei am Mittwoch zu dem kuriosen Fall mitteilte. Die alarmierten Beamten fanden bei ihrer Fahndung nicht nur die beiden 54 und 48 Jahre alten Verdächtigen, sondern auch drei mit insgesamt 48 Kilo Kohl prall gefüllte Tragetaschen. Den Mann und die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls. Was sie mit der üppigen Menge Gemüse genau vorgehabt hätten, sei nicht bekannt, sagte ein Polizeisprecher.