Längste Hängebrücke Deutschlands wird eröffnet

Ursprünglich war die Fertigstellung der 125 Tonnen schweren Hängebrücke für spätestens Dezember geplant. Doch der frühe Wintereinbruch hatte die Arbeiten in schwindelerregender Höhe verzögert. Angekündigt worden war der Skywalk Willingen ursprünglich als bislang längste Hängebrücke der Welt im Tibet-Stil. Sie sollte die „516 Arouca“ in Portugal mit 516 Metern Länge übertreffen. Im Mai öffnete in Tschechien allerdings eine 721 Meter lange Fußgänger-Seilbrücke in 95 Metern Höhe, die „Sky Bridge 721“.