Lärm und Raserei: Kontrollen zu Beginn der Motorradsaison

Temporäre Durchfahrtsverbote für Motorräder sollen Anwohnern Ruhe verschaffen, so etwa in Südhessen, wo nach Auskunft der Polizei am Wochenende und an Feiertagen wieder drei Strecken (Odenwaldkreis und Landkreis Bergstraße) gesperrt werden. Der Hochtaunuskreis hatte vergangenes Jahr mehrere Strecken im Feldberggebiet als Verkehrsversuch zeitweise für Motorradfahrer gesperrt. In diesem Jahr sind zunächst keine Sperrungen geplant, wie der Landkreis mitteilte. Vor einer Entscheidung werde die Auswertung der Maßnahmen aus dem Vorjahr abgewartet.