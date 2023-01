Lage im Fechenheimer Wald ruhig - ein Aktivist in U-Haft

Eine Person, die sich weigerte, Angaben zu ihrer Identität zu machen, saß laut Staatsanwaltschaft am Sonntag noch in Untersuchungshaft. Am Freitag waren demnach acht Männer und Frauen dem Haftrichter vorgeführt worden, am Samstag weitere fünf, weil ihre Personalien zunächst nicht festgestellt werden konnten. Sie waren laut Polizei wegen des Tatvorwurfs des Hausfriedensbruches sowie in einigen Fällen zusätzlich wegen Widerstands gegen Polizeikräfte vorläufig festgenommen worden. Fast alle machten vor dem Richter Angaben zu ihrer Person und wurden daraufhin wieder auf freien Fuß gesetzt.