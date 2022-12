Lagerhalle bei Griesheim brennt

Griesheim. Auf einem Gehöft südwestlich von Griesheim ist in der Nacht zu Donnerstag ein landwirtschaftliches Gebäude in Brand geraten. Dieses wird laut Polizei als Lagerhalle, aber auch als Arbeiterunterkunft genutzt. Der erste Notruf ging gegen 0.05 Uhr ein. Noch in den frühen Morgenstunden kämpften rund 100 Einsatzkräfte aus Griesheim, Pfungstadt und Darmstadt gegen die Flammen in dem landwirtschaftlichen Gebäude.