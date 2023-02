Lagerhalle fängt Feuer: Mehrere Zehntausend Euro Schaden

Ober-Ramstadt (dpa/lhe) - . In einer Lagerhalle mit Strohballen im südhessischen Ober-Ramstadt ist am frühen Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen und ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden. Wie es zu dem Brand kommen konnte, war nach Angaben der Polizei am Sonntagmorgen noch unklar. Demnach war das Gebäude durch die hohe Hitze im Inneren so stark einsturzgefährdet, dass es nach und nach abgerissen werden musste. Die Löscharbeiten sollten den Angaben nach noch bis zum Nachmittag andauern.