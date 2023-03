Rosbach (dpa/lhe) - . In Rosbach im Wetteraukreis hat am Freitag eine Lagerhalle gebrannt. Am Mittag sei das Feuer gemeldet worden, teilte die Polizei mit. Verletzte gebe es keine. Die Brandursache und die Schadenshöhe seien noch nicht bekannt. Für die Dauer des Einsatzes könne es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.