Laimer verkündet Abschied aus Leipzig: „Schöner Abschluss“

Berlin (dpa) - . Konrad Laimer hat seinen bevorstehenden Abschied bei RB Leipzig unmittelbar nach dem Pokalsieg in Berlin bestätigt. „Ich war sechs Jahre in Leipzig, mein Vertrag läuft jetzt aus, ich hatte eine richtig schöne Zeit mit zwei Titeln. Auf jeden Fall ein schöner Abschluss“, sagte der Österreicher am Samstagabend nach dem 2:0-Sieg im Endspiel über Eintracht Frankfurt. Der Wechsel Laimers in diesem Sommer gilt seit einiger Zeit als Formsache, ist aber bislang nicht offiziell verkündet.