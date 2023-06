Lammert ruft zur Akzeptanz anderer politischer Meinungen auf

Wiesbaden (dpa/lhe) - . In einer Feierstunde zum Paulskirchenjubiläum im hessischen Landtag hat der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) dazu aufgerufen, auch andere politische Meinungen zu respektieren. Es sei kein Problem lebendiger Demokratien, dass immer mehr Menschen ihre eigene Meinung mit Nachdruck verträten, sagte er am Dienstag in Wiesbaden. Zum Problem werde die zunehmende Haltung, die eigene Position sei die einzig mögliche.