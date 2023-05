Land: Drängen auf Ansiedlung der EU-Anti-Geldwäsche-Behörde

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Hessen drängt weiterhin auf einen Erfolg bei der Bewerbung mit internationaler Konkurrenz um den Sitz der EU-Anti-Geldwäsche-Behörde (AMLA) in der Finanzmetropole Frankfurt. „Die Landesregierung kämpft gemeinsam mit dem Bund und der Stadt Frankfurt weiter für die AMLA in Frankfurt“, betonte Landesfinanzminister Michael Boddenberg (CDU) am Mittwoch. Unter anderem mit der Europäischen Zentralbank (EZB), der zentralen Lage in Europa und dem Flughafen als internationalem Drehkreuz sei die Mainmetropole dafür gut geeignet. Im hessischen Landtag in Wiesbaden sagte Marius Weiß von der SPD-Opposition, die Entscheidung über den Standort der AMLA werde wohl Ende 2023 fallen.